Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen

Mutterstadt (ots)

Am späten Dienstagabend in der Zeit von 23:30 Uhr - 02:00 Uhr wurden in der Ludwigshafener Straße Verkehrskontrollen durchgeführt. Insgesamt wurden hierbei 34 Fahrzeuge kontrolliert. Die Bilanz: Es mussten acht Mängelberichte an Fahrzeugführer ausgehändigt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell