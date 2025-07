Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Vier Mal brennt es auf den Feldern im Kreis Höxter

Kreis Höxter (ots)

Bei heißen Temperaturen kam es am Mittwoch, 2. Juli, zu mehreren Bränden auf Feldern im Kreis Höxter. In zwei Fällen waren Erntemaschinen betroffen.

Zunächst wurde um 13.20 Uhr ein Flächenbrand bei Beverungen-Eilsen im Bereich der L890/L837 gemeldet. Eine Grasfläche von rund 30 Quadratmetern war abgebrannt, das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden, so dass kein nennenswerter Schaden entstand.

Gegen 15.30 Uhr hatte bei Borgentreich-Lütgenender bei Erntearbeiten ein Mähdrescher Feuer gefangen. Ursache war offenbar ein technischer Defekt. Das Feuer konnte sehr schnell gelöscht werden, wodurch der entstandene Sachschaden verhältnismäßig gering bleib und die Maschine nach erster Einschätzung noch funktionstüchtig ist.

Ein weiterer Flächenbrand war gegen 17 Uhr auf einem Getreidefeld bei Borgentreich entstanden. Das Feld in der Nähe des Annenhofes war bereits am Tag zuvor abgeerntet worden, weshalb als Ursache Selbstentzündung angenommen wird. Rund 200 Quadratmeter Fläche waren in Brand geraten, das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Ein Sachschaden entstand dadurch nicht.

Bei Steinheim-Bergheim hatte kurz nach 18 Uhr eine Rundballenpresse Feuer gefangen. Hier konnte die Feuerwehr nicht mehr rechtzeitig löschen, die Presse brannte komplett aus. Der angenommene Sachschaden liegt bei rund 25.000 Euro.

Und dann wurde gegen 21.10 Uhr noch ein Feuer am Weserufer in Höxter gemeldet. Offenbar hatten Jugendliche in der Nähe der Gaststätte "Pier 1" einen Einweggrill entzündet. Der Grill war umgekippt, das Feuer hatte sich ausgeweitet, die Jugendlichen waren davongelaufen. Von den Einsatzkräften konnte das Feuer schnell gelöscht werden, bevor größerer Schaden entstand. Ein Tatverdächtiger konnte anschließend ermittelt werden.

