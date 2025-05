POL-PB: Radfahrerin stürzt auf nasser Fahrbahn

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots) - (md) An der Hatzfelder Straße ist in der Nacht zu Dienstag, 26. Mai, ein Einbruch in eine Bäckereifiliale verübt worden. Zwischen Montagabend, 18.00 Uhr und Dienstagmorgen, 05.30 Uhr brachen Unbekannte in die Filiale ein, öffneten den Tresor und durchwühlten die Mitarbeiterspinde. Die Tat fiel einer Mitarbeiterin am Dienstagmorgen ...

mehr