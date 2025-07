Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Auf Sperrfläche gewendet - 72-jähriger E-Bike Fahrer leicht verletzt

Nieheim (ots)

Am Freitag, 04.07.2025, verursachte ein 72-jähriger E-Bike Fahrer aus Höxter um 11:15 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Bredenborner Straße in Nieheim, bei dem er selbst leicht verletzt wurde. Der 72-jährige befuhr mit seinem E-Bike zunächst die Bredenborner Straße in Fahrtrichtung Bredenborn. Kurz vor der Einmündung der Straße Alersfelde versuchte er, über eine Sperrfläche auf der Bredenborner Straße zu wenden. Dieses unerlaubte Fahrmanöver kam für einen hinter dem Höxteraner ebenfalls in Richtung Bredenborn fahrenden 64-jährigen PKW-Fahrer aus Bad Driburg derart unerwartet, dass er nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und mit dem E-Bike Fahrer kollidierte. Durch den Zusammenstoß kam der E-Bike Fahrer zu Fall und stürzte auf die Fahrbahn. Wohl auch, weil er einen Fahrradhelm trug, wurde er durch den Unfall nur leicht verletzt und konnte die Unfallstelle eigenständig verlassen. Ersten Schätzungen zufolge entstand an den beteiligten Fahrzeugen ein Sachschaden im oberen dreistelligen Bereich. (DL)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell