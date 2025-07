Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 15-jähriger Radfahrer gestürzt - weißes Auto gesucht

Höxter (ots)

Ein 15-Jähriger Radfahrer ist in Höxter-Bosseborn mit seinem E-Bike gestürzt und hat sich dabei verletzt. Zuvor hatte es offenbar ein Missverständnis mit dem unbekannten Fahrer eines weißen Autos gegeben, das sich anschließend von der Unfallstelle entfernte. Jetzt sucht die Polizei den Fahrer oder eventuelle Zeugen.

Der 15-Jährige fuhr am Freitag, 4. Juli, in Bosseborn die Winkelstraße in Richtung Kreisferienstraße/K18 und wollte gegen 21 Uhr nach rechts abbiegen. In diesem Moment fuhr ein weißer Kleinwagen, vermutlich ein Opel, die Kreisferienstraße in Richtung Höxter und hatte an der Stelle Vorfahrt. Der 15-Jährige bremste und hielt an, auch das weiße Auto bremste ab. Der Radfahrer nahm jedoch ein Handzeichen aus dem Auto wahr, dass er weiterfahren dürfe. Als das E-Bike wieder beschleunigte, fuhr aber auch der Wagen an. Daraufhin musste der 15-Jährige bremsen, stürzte über den Lenker und verletzte sich. Der weiße Kleinwagen fuhr aber in Richtung Höxter weiter.

Da es keinen direkten Zusammenstoß gab, ist es gut möglich, dass der unbekannte Fahrer von dem Sturz nichts mitbekommen hat. Von dem gesuchten Fahrzeug ist nur bekannt, dass es sich um einen weißen Kleinwagen der Marke Opel mit HX-Kennzeichen gehandelt haben soll. Es ist auch nicht bekannt, ob er von einem Mann oder einer Frau gesteuert wurde. Hinweise bitte an die Polizei in Höxter unter Telefon 005271/962-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell