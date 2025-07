Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Raser gefährdet Gegenverkehr - Zeugen gesucht

Bad Driburg (ots)

Am Dienstagnachmittag, 8. Juli 2025, kam es auf der Bundesstraße 64 bei Bad Driburg zu mehreren gefährlichen Verkehrssituationen durch die rücksichtslose Fahrweise eines 76-Jährigen aus Marienmünster. Die Polizei Höxter bittet nun Zeugen sowie betroffene Fahrzeugführer, sich zu melden. Gegen 16 Uhr befuhr ein Polizeibeamter in seiner Freizeit die B64 aus Richtung Paderborn kommend in Richtung Höxter. Im Bereich der Josefsmühle (Bad Driburg) wurde er von einem schwarzen Opel trotz Überholverbots mit überhöhter Geschwindigkeit überholt. Der Opel setzte seine riskante Fahrweise fort und überholte auch das vor ihm fahrende Fahrzeug - diesmal trotz Gegenverkehrs. Ein entgegenkommender Mercedes musste ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Auch ein dunkler BMW mit Paderborner Städtekennung wurde zur Vollbremsung und einem Spurwechsel gezwungen, um eine Kollision zu vermeiden. Die Polizei leitete unverzüglich Ermittlungen ein. Einsatzkräfte suchten die Halteranschrift in Marienmünster auf. Dem 76-jährigen Fahrer wurde der Führerschein entzogen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung durch grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Verhalten ermittelt. Das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter bittet Zeugen sowie die betroffenen Fahrzeugführer, insbesondere die Fahrer des entgegenkommenden Mercedes und des BMW mit PB-Kennzeichen, sich unter der Rufnummer 05271/962-0 zu melden./rek

