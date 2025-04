POL-MI: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten - Zwei Mal Totalschaden

Petershagen (ots) - (SN) Am Sonntag erhielt die hiesige Polizei Kenntnis über einen Einbruch in ein Wohnhaus in Petershagen-Jössen. Unbekannte, so die Erkenntnisse, brachen im Zeitraum Samstag, 12. April, 12 Uhr bis Sonntag, 27. April, 15.40 Uhr über die Haupteingangstür in das am Ahornweg stehende Wohnhaus ein. Darin durchsuchte man die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendete unter anderem schließlich ...

