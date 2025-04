Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Täter bei Diebstahl in Hofladen festgesetzt

Hille (ots)

(TB) Der Besitzer eines Hofladens in der Mindener Straße entdeckte in der Nacht zu Samstag einen Mann in seinem Ladenlokal, der sich an der Kasse bediente. Das Opfer versperrte die Tür zum Geschäft und hielt so den Täter bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Gegen kurz vor ein Uhr ging auf der Leitstelle der Polizei über den Notruf der Hinweis ein, dass der 31-jährige Ladenbesitzer auf frischer Tat einen Dieb gestellt und ihn nun im Geschäft eingesperrt habe. Als die alarmierte Streifenwagenbesatzung kurze Zeit später eintraf, konnten sie einen 39-Jährigen stellen. Wie auf einer Videoaufzeichnung zu sehen war, hatte er zuvor das Bargeld aus der Kasse entnommen. Die Flucht hatte dann der Geschädigte verhindern können. Zudem teilte der Besitzer des Hofladens den Beamten mit, dass sich der Dieb bereits in den Tagen zuvor ohne zu zahlen an der Ware des Geschäfts bedient hatte. Bei der Durchsuchung des Täters fanden die Einsatzkräfte neben dem zuvor entwendeten Geld auch mutmaßlich weiteres Diebesgut sowie Einbruchutensilien auf. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Hillers stießen die Beamten auf weiteres Diebesgut. Hierunter befand sich auch ein Fahrradrahmen, der einem Diebstahl in Jahr 2015 in Rinteln zugeordnet werden konnte.

