POL-MI: Einbruch in Jössen gemeldet

Petershagen (ots)

(SN) Am Sonntag erhielt die hiesige Polizei Kenntnis über einen Einbruch in ein Wohnhaus in Petershagen-Jössen.

Unbekannte, so die Erkenntnisse, brachen im Zeitraum Samstag, 12. April, 12 Uhr bis Sonntag, 27. April, 15.40 Uhr über die Haupteingangstür in das am Ahornweg stehende Wohnhaus ein. Darin durchsuchte man die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendete unter anderem schließlich einen kupfernen Milcheimer und einen hochwertigen Aschenbecher.

Wem rund um den Ahornweg im genannten Zeitraum verdächtige Handlungen oder Personen aufgefallen sind, der wird gebeten, unter Telefon (0571) 88660 mit der Polizei Kontakt aufzunehmen.

