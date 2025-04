Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbrecher haben es auf zwei Münzwechselautomaten abgesehen

Bild-Infos

Download

Bad Oeynhausen (ots)

(TB) Bisher Unbekannte sind in den frühen Morgenstunden des Montags in das Spielcasino Bad Oeynhausen eingebrochen. Hierbei sprengten sie zwei Münzwechselautomaten.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge wurde gegen 04:10 Uhr ein Einbruch- und Brandmeldealarm an dem Gebäude in der Mindener Straße ausgelöst. Bereits wenige Minuten nach Alarmauslösung konnten die Einsatzkräfte das Gebäude umstellen. Mittels der Drehleiter der alarmierten Feuerwehr konnte auch das Dach des Gebäudekomplexes in Augenschein genommen werden. Zusätzlich wurde das Objekt unter Zuhilfenahme eines Diensthundes durchsucht. Täter konnten nicht mehr festgestellt werden.

Anhand der ersten Erkenntnisse gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass sich die Einbrecher zunächst gewaltsam Zugang über eine gläserne Tür des Eingangsbereichs verschafft haben. Anschließend sprengten sie im Gebäudeinneren zwei Münzwechselautomaten. Diese wurden hierdurch stark in Mitleidenschaft gezogen. Mit geringer Beute gelang es den Einbrecher noch vor Eintreffen des ersten Streifenwagens zu entkommen.

Wer zur Tatzeit oder auch davor verdächtige Beobachtungen im Bereich des Werre-Parks gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Kriminalpolizei in Minden zu wenden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell