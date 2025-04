POL-MI: Auto kracht gegen Baum

Porta Westfalica (ots) - (TB) Bisher Unbekannte brachen in der Nacht zu Donnerstag in einen Imbiss im Gewerbegebiet Erbeweg ein. Die Täter erbeuteten unter anderem Bargeld. Am Donnerstag wurde die Polizei über den Einbruch in den Imbiss im Bereich des Baumarktes in Kenntnis gesetzt. Vor Ort konnten die Beamten ermitteln, dass sich die Einbrecher zwischen Mittwochabend und den folgenden Morgenstunden zunächst gewaltsam Zugang zum Gastbereich verschafft hatten. ...

mehr