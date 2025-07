Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Betrunkener Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Höxter (ots)

Am Donnerstag, 10. Juli, kam es in Höxter-Godelheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Ein 22-Jähriger aus Höxter stürzte aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrrad und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Vor dem Eintreffen der Polizei wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Befragung in der Notaufnahme ergaben sich für die eingesetzten Polizeibeamten Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol und Drogen. Ein entsprechender Test bestätigte den Verdacht. Daraufhin wurden dem 22-Jährigen Blutproben entnommen. Aufgrund seines gesundheitlichen Zustands konnte der Verunfallte keine Angaben zum genauen Unfallort oder -zeitpunkt machen. Die Weiterfahrt wurde ihm bis zur vollständigen Ausnüchterung untersagt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell