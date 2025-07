Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Gurtkontrolle führt auf die Spur rumänischer Kosmetikdiebe

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Kreispolizeibehörde Höxter

Brakel (ots)

Am Anfang war es "nur" ein Gurtverstoß: Ein Mercedes, besetzt mit zwei Männern und einer Frau, war am Donnerstag, 10. Juli, in Brakel dem Verkehrsdienst der Polizei aufgefallen, weil alle drei nicht den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt angelegt hatten. Alle drei zeigten sich damit einverstanden, das fällige Verwarngeld von jeweils 30 Euro zu entrichten.

Während der Kontrolle fiel den Beamten jedoch ein großer Beutel im Kofferraum auf, der mit Kosmetikartikeln gefüllt war. Sie ließen sich den Beutel zeigen und stellten fest, dass es sich dabei um Diebesgut handeln könnte. Bei der weiteren Durchsuchung des Fahrzeugs wurde auf der Rücksitzbank ebenfalls ein mit Kosmetikartikeln gefüllter Beutel sowie im hinteren Fußraum eine große Tasche mit gleichem Inhalt aufgefunden. Der Warenwert der Gegenstände wurde auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Noch vor Ort wurde festgestellt, dass das Fahrzeug bereits einige Tage zuvor in Siegen nach einem Ladendiebstahl bei einer Drogeriemarktkette aufgefallen war. Die Personenbeschreibung der flüchtigen Tatverdächtigen passte zu den Erscheinungsbildern der Fahrzeuginsassen.

Die drei rumänischen Personen, welche über keinen festen Wohnsitz im Inland verfügten, wurden wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen gewerbsmäßigen Diebstahls festgenommen. Die drei Personen im Alter zwischen 32 und 38 Jahren wurden ins Gewahrsam der Polizeiwache Höxter eingeliefert. Bei dem Fahrer wurden außerdem betäubungsmitteltypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain. Eine Blutprobe wurde angeordnet und entnommen.

Die Kosmetikartikel wurden gezählt und asserviert. Dabei konnten Artikel im Wert von 2.800 Euro konkret einer Tat in Brakel zugeordnet werden. Darüber hinaus wurden in dem Pkw zahlreiche weitere Kosmetikartikel sichergestellt. Ob es sich dabei ebenfalls um Diebesgut handelt, ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Gegen alle drei Personen hat das zuständige Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Paderborn Untersuchungshaft angeordnet. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell