POL-BS: Tragischer Unglücksfall

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Sackring

03.05.2025, 21.30 Uhr

29-Jähriger infolge des Unglücksfalls im Krankenhaus verstorben

Wie bereits hinreichend in den Medien berichtet, ist es am späteren Abend des vergangenen Samstags zu einem tragischen Unglücksfall an der Haltestelle "Kälberwiese" am Sackring gekommen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen ist dabei ein 29-Jähriger selbstverschuldet in einen dortigen, mit Wasser gefüllten Abwasserschacht geraten und steckengeblieben.

Schon bei der Bergung des Mannes durch Polizeibeamte konnten keinerlei Vitalfunktionen festgestellt werden, so dass unverzüglich Reanimationsmaßnahmen eingeleitet wurden.

Am frühen Sonntagmorgen ist der 29-jährige Gifhorner dann im Krankenhaus verstorben.

An der Haltestelle wurden persönliche Sachen und auch Kleidung des Verstorbenen gefunden, die er den Erkenntnissen nach selbst abgelegt hat, bevor er in den Schacht geraten ist.

Nach Abpumpen des Schachtes wurden hier ebenfalls Gegenstände, wie z.B. ein Ring und Kopfhörer gefunden. Der Ring konnte im Nachgang zweifelsfrei dem Eigentum des Gifhorners zugeordnet werden.

Für die ermittelnden Beamten stellt sich aktuell dar, dass dem 29-Jährigen unter anderem der Ring in den Gully gefallen ist, er daraufhin eigenständig die Schachtabdeckung herausgenommen hat, um an den verlorenen Gegenstand zu gelangen und infolge in den mit Wasser gefüllten Schacht gerutscht ist, aus dem er sich selbst nicht mehr befreien konnte.

