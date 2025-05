Polizei Braunschweig

POL-BS: Autos aufgebrochen, versuchter Einbruch, Beleidigung, tätlicher Angriff

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Donaustraße

01.05.2025, 06.00 Uhr

Zwei Verdächtige gestellt

Am frühen Morgen des 01. Mai wurde die Polizei über ein offensichtlich aufgebrochenes Fahrzeug in der Donaustraße informiert. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten insgesamt drei Fahrzeuge fest, die an den Türen beschädigt waren oder wo die Fensterscheiben eingeschlagen wurden. Während der Sachverhaltsaufnahme wurden die Beamten darüber informiert, dass es in diesem Augenblick zu einem versuchten Einbruch in die Räumlichkeiten einer Kirche in unmittelbarer Nähe gekommen sei. Nach Hinweisen von Zeugen konnten in Tatortnähe zwei verdächtige Personen gestellt werden. Dabei handelte es sich um einen 16- und einen 19-Jährigen.

Zudem wurde festgestellt, dass an einem Gebäude der Kirche ein Fenster eingeschlagen wurde.

Die jeweiligen Tatorte wurden durch den Kriminaldauerdienst aufgenommen, es wurden Spuren gesichert und Beweismittel sichergestellt.

Zwecks weiterer Maßnahmen wurden die Verdächtigen einer Polizeidienststelle zugeführt.

Während der polizeilichen Maßnahmen änderte sich plötzlich der Gemütszustand des 16-Jährigen. Er zeigte sich den Beamten gegenüber zunehmend aggressiv und beleidigte sie in übler Form. Versuche, den Jugendlichen zu beruhigen verliefen erfolglos, so dass ihm aufgrund seines Verhaltens Handfesseln angelegt werden mussten. Im Rahmen dessen wehrte er sich und spuckte einem Beamten ins Gesicht.

Die Aggression des jungen Mannes richtete sich im Weiteren auch gegen sich selbst, so dass er aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in medizinische Betreuung übergeben wurde.

Sein 19-jähriger Begleiter wurde nach Abschluss der Maßnahmen entlassen.

Inwieweit die Beiden für die festgestellten Eigentumsdelikte verantwortlich sind, müssen nun die einhergehenden Ermittlungen ergeben.

Den 16-Jährigen erwarten darüber hinaus Strafverfahren wegen Beleidigung und tätlichem Angriff.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell