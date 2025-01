Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Erneut Stromkasten beschädigt

Waldsee (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 04:51 Uhr wurde über die Marktleiterin des Penny Marktes eine erneute Beschädigung an einem Stromverteilerkasten gemeldet. Zuvor ging im Markt ein Alarm wegen Stromausfalls ein. Vor Ort konnten an dem Stromverteilerkasten Hebelspuren sowie Beschädigungen an dem innenliegenden Überspannungsschutz festgestellt werden. Hierdurch kam es in dem Penny Markt zu einem Stromausfall. Hinweise auf die unbekannte Täterschaft liegen nicht vor. Bereits am 13. Januar 2025 kam es zu einer Beschädigung an dem Stromverteilerkasten. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

