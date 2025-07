Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Sieben Verletzte bei Unfall auf der B239, 25.000 Euro Sachschaden

Bild-Infos

Download

Marienmünster (ots)

Sieben Personen sind bei einem Unfall auf der B239 in Höhe Marienmünster-Papenhöfen verletzt worden. An beiden beteiligten Autos entstand Totalschaden.

Am Mittwoch, 16. Juli, befuhr ein 18-Jähriger mit einem 3er BMW die B239 in Fahrtrichtung Höxter. Der Wagen war mit insgesamt fünf Personen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren besetzt. Um 22.20 Uhr wollte er an der Abzweigung Papenhöfen nach links auf die K64 abbiegen. Hierbei achtete er nicht auf einen entgegenkommenden Skoda Fabia, der in Richtung Steinheim unterwegs war.

Im Kreuzungsbereich kam es zu einem frontalen Zusammenstoß mit dem Skoda, in dem sich der 26-jährige Fahrer und eine 27-jährige Beifahrerin befanden. Alle Insassen wurden durch den Zusammenstoß verletzt, der 18-jährige BMW-Fahrer sowie ein 16-jähriger Mitfahrer sogar schwer. Alle beteiligten Personen wurden mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An ihnen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 25.000 Euro. Die B239 wurde während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell