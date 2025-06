Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfallflucht durch einen LKW-Fahrer - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 07:30 Uhr ereignete sich in der Neckarauerstraße Ecke Speyerer Straße in Mannheim ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem LKW. Beim Abbiegen beschädigte ein unbekannter LKW-Fahrer den Seat eines 32-Jährigen. Durch mehrfaches Hupen machte der Autofahrer auf sich aufmerksam. Der Fahrer des Lkw gab an, die Zugmaschine lediglich wenden zu wollen und im Anschluss zurück zu kommen. An die Unfallstelle kam der LKW-Fahrer nicht mehr. Bei dem LKW handelt es sich um eine rote Zugmaschine mit einem grauen Auflieger.

Zeugen, die Hinweise zum Täter oder sonstige sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/83397-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell