POL-MA: Heidelberg: Von unbekanntem Mann angegriffen, beleidigt und bedroht - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) - Ein 27-jähriger Mann wurde am Donnerstagmittag in der Heidelberger Altstadt von einem unbekannten Mann angegriffen und verletzt. Der 27-Jährige war gegen 11.45 Uhr in der Schwanenteichanlage mit dem Unbekannten in Streit geraten, woraufhin der Unbekannte mit den Fäusten seinem Widersacher mehrfach ins Gesicht schlug und eine Glasflasche nach ...

