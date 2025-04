Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mobile Messanlage beschmiert

Jena (ots)

Wie Beamte am Sonntagmittag feststellten, waren Schmierfinke in der Göschwitzer Straße am Werk. Als Ziel wählten diese eine mobile Messanalage, einen sogenannten Panzerblitzer. Mittels roter Sprühfarbe verunreinigten die Täter die Scheibe vor der Sensorik, sodass ein bestimmungsgemäßer Gebrauch nicht mehr möglich war. Auch wurden mittels Permanentmarker mehrere Schriftzüge angebracht. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung wurden aufgenommen.

