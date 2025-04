Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrraddieb erwischt

Jena (ots)

In flagranti erwischte eine Zeugin gestern Vormittag einen Fahrraddieb. Ein 39-Jähriger war gerade dabei mit einer kleinen Eisensäge das Schloss eines E-Bikes, welches in der Wagnergasse abgestellt war, gewaltsam zu öffnen. Als die Zeugin den Mann auf sein Handeln ansprach gab dieser fadenscheinig an, den Schlüssel für das Schloss vergessen zu haben. Als danach erwähnt wurde, dass die Polizei zur Klärung herbeigerufen wird, bekam der Langfinger jedoch flinke Füße, konnte jedoch im Nahbereich durch die Beamten gestellt werden. Der 39-Jährige, welcher bereits hinlänglich polizeilich bekannt war, erhielt die fällige Strafanzeige. Das Zweirad wurde im Anschluss durch die rechtmäßige Eigentümerin abgeholt.

