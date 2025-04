LPI-J: Einbrecher lassen Werkzeug zurück

Weimar (ots) - Am 11.04.2025 gegen 22:30 Uhr wurde der Berufsfeuerwehr Weimar ein brennender Holzstapel an der Ettersburger Straße in Weimar bekannt, woraufhin die Polizei hinzugezogen wurde. Aufgrund der Gesamtumstände musste davon ausgegangen werden, dass das Holz durch Unbekannte entzündet wurde. Hierbei entstand Sachschaden an ca. einem Kubikmeter Holz, welcher derzeit nicht zu beziffern ist. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die polizeiliche ...

