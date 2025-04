Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Personen- und Fahrzeugkontrollen

Weimar (ots)

Über das Wochenende vom 11.04.2025 bis 13.04.2025 wurden durch die Polizeiinspektion Weimar sowie Unterstützungskräfte der Bereitschaftspolizei im Stadtgebiet Weimar und Umland diverse Verkehrs- sowie Personenkontrollen durchgeführt. Hierbei wurden einige straf- und ordnungsrechtlich relevante Verstöße festgestellt.

So kontrollierten am 11.04.2025 gegen 22:18 Uhr Beamte einen 46-jährigen Toyota-Fahrer in der Henrich-Heine-Straße in Weimar. Eine Atemalkoholkontrolle erbrachte einen Wert von fast 1,4 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein des Beschuldigten vorläufig eingezogen. Die Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr folgte auf dem Fuß.

Ebenfalls am 11.04.2025 jedoch bereits gegen 21:55 Uhr wurde im Rahmen einer Personenkontrolle in derselben Straße bei einem 20-Jährigen ein Einhandmesser aufgefunden, dessen Führen im öffentlichen Raum verboten ist. Der Heranwachsende muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Auch das Messer wurde beschlagnahmt.

In der Prellerstraße führte am 12.04.2025 um 02:18 Uhr die Verkehrskontrolle eines 51-jährigen Radfahrers zur Feststellung seiner Verkehrsuntüchtigkeit. Jener wies bei einer Atemalkoholkontrolle einen Wert von über 1,8 Promille auf. Auch er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und hat sich wegen Trunkenheit im Verkehr zu verantworten.

Am 12.04.2025 wurde hingegen durch einen aufmerksamen Mitarbeiter einer im Weimarer Norden gelegenen Tankstelle mitgeteilt, dass ein 66-jähriger VW-Fahrer soeben alkoholisiert an der Tankstelle vorgefahren sei. Die eingesetzten Beamten konnten diesen noch an der Tankstelle stellen und eine Atemalkoholmessung durchführen. Bei dieser wurde ein Wert von 1,18 Promille ermittelt, wonach eine Blutentnahme erfolgte und der Führerschein eingezogen wurde.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell