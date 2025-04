LPI-J: Nicht nur eine Straftat

Apolda (ots) - Zu einem erneuten Fall von versuchten Trickbetrug kam es am 11.04.2025 gegen 13:06 Uhr. Hierbei wurde eine 69jährige Frau durch bislang unbekannte Täter auf ihrem Festnetztelefon angerufen und 38500 Euro bei einem kostenlosen Gewinnspiel angeboten. Jedoch sollte die Frau zuvor 1000 Euro in Karten investieren. Dieser Aufforderung kam die Frau zum Glück nicht nach, so dass es zu keinem Vermögensnachteil gekommen ist. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

