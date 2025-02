POL-RE: Castrop-Rauxel/ Recklinghausen: 57-Jähriger tödlich verletzt - Mann zur Festnahme ausgeschrieben (erster Nachtrag)

Recklinghausen (ots) - Zwei Jugendliche versuchten am Donnerstagnachmittag (17:45 Uhr) Am Holzgrund in eine Erdgeschosswohnung einzubrechen. Als die Bewohner an der Wohnung eintrafen, flüchteten die beiden Unbekannten. Einer der Zeugen versuchte noch die Täter zu verfolgen, letztendlich konnten sie aber flüchten. Die Täter hatten sowohl an einem Fenster, als auch ...

mehr