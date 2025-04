Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der LPI Jena vom 13.04.2025

Jena (ots)

Besonders schwerer Fall des Fahrraddiebstahls

Im Löbdergraben 30 im Jenaer Stadtzentrum wurde im Tatzeitraum vom Dienstag dem 08.04.2025 bis zum Freitag dem 11.04.2025 ein hochwertiges Gravelbike der Marke "Rose" in der Farbe Weiß, aus dem Gemeinschaftskeller des Mehrfamilienwohnhauses durch unbekannte Täter entwendet. In diesem Fall sucht die Polizei Jena dringend nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte unter der Tel.: 03641- 810.

Lichtzeichenanlage ignoriert

Ein 56-jähriger Fußgänger versuchte am Samstagabend dem 12.04.2025 gegen 21:42 Uhr in Jena Lobeda-Ost seine Straßenbahn noch rechtzeitig zu erreichen. Dazu wollte dieser noch schnell, von rechts nach links, auf Höhe der Richard-Sorge-Straße eine vor Ort befindliche Fußgängerfurt, in Richtung Straßenbahnhaltestelle überqueren. Leider missachtete der Fußgänger das für ihn geltende, Rote Licht der Fußgängerampel. Selbst eine sofortig eingeleitete Gefahrenbremsung des bevorrechtigten PKW, welcher die Erlanger Allee in stadteinwärtige Richtung zur gleichen Zeit befuhr, konnte leider den schweren Unfall zischen dem PKW und dem Passanten nicht mehr verhindern. Der Fußgänger erlitt Unfalltypische Verletzungen und wurde ins Klinikum nach Jena verbracht.

Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss sich eine 23-jährige Fahrzeugführerin verantworten. Die junge Frau war unter dem Einfluss von Alkohol mit ihrem PKW Toyota am Sonntagmorgen dem 13.04.2025 gegen 03:00 Uhr, fahrend im Bereich der Lutherstraße in Jena, durch eine Polizeistreife des Inspektionsdienstes Jena angetroffen worden. Ein freiwilliger Atemalkohol Test ergab einen Wert von 1,23 Promille. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eröffnet. Die 23-jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Fahrzeugschlüssel wurden vorrübergehend Sichergestellt.

