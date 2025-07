Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Sachbeschädigung am PKW

Bad Driburg (ots)

Am 18.07.2025, gegen 19:30 Uhr, parkte die Fahrzeugführerin (58) aus Bad Driburg ihren Golf am Fahrbahnrand der Straße Karlsring. Zu diesem Zeitpunkt war der PKW unbeschädigt. Am 19.07.2025, gegen 19:30 Uhr, kehrte sie zu ihrem Fahrzeug zurück und stellte fest, des etliche Fahrzeugteile mit einer unbekannten, klebrigen Substanz beschmiert wurden. Die beim Auftragen noch flüssige Substanz verfestigte sich auf den Fahrzeugteilen und ist kaum zu entfernen. Mögliche Zeugen dieser Sachbeschädigung mögen sich bitte bei der Polizei Höxter (05271/962 0) melden. /RS

