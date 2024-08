Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei ermittelt gegen 17- und 21-Jährigen nach Beleidigung, Widerstand und tätlichem Angriff

Dortmund - Dillingen - Gelsenkirchen (ots)

Am Donnerstagabend (8. August) beleidigte ein junger Mann am Hauptbahnhof Dortmund eingesetzte Bundespolizisten mehrfach. Als dieser zur Durchführung weiterer strafprozessualer Maßnahmen der Dienststelle zugeführt wurde, erschien wenig später sein Begleiter vor den Wachräumen und zeigte sich damit nicht einverstanden. Als dem Kumpan des Tatverdächtigen ein Platzverweis erteilt wurde, griff dieser die Beamten an.

Gegen 23:45 Uhr befanden Bundespolizisten sich im Rahmen ihrer Streifentätigkeit im Bereich des Vorplatzes am Dortmunder Hauptbahnhof, als zwei junge Männer sie passierten. Hierbei machten der 17- und der 21-Jährige mehrfach provokante Äußerungen gegenüber den Einsatzkräften. Als die Beamten die jungen Männer daraufhin kontrollierten, wurde der russische Staatsbürger (21) zunehmend aggressiver und beleidigte die Polizisten und baute sich bedrohlich vor diesen auf. Aufgrund seines unkooperativen und aggressiven Verhaltens, wurde der Mann aus Dillingen durchsucht. Hierzu wurde er der Bundespolizeidienststelle zugeführt. Auf dem Weg dorthin beleidigte er die Polizeibeamten fortlaufend und versuchte durch absichtliches Stolpern die Verbringung in die Wachräume zu erschweren, woraufhin er am Boden fixiert wurde.

In dem Bundespolizeirevier wurde die Identität des Mannes (21) zweifelsfrei festgestellt. Ermittlungen ergaben, dass die Staatsanwaltschaft Saarbrücken wegen Urkundenfälschung nach dem Aufenthaltsort des Aggressors suchen ließ. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Tatverdächtige mit 0,38 Promille alkoholisiert war. Er wurde nach Abschluss aller strafprozessualen Maßnahmen entlassen.

Die Bundespolizisten leiteten gegen den 21-Jährigen ein Ermittlungserfahren wegen Beleidigung ein.

In der Zwischenzeit, gegen 00:25 Uhr, erschien der 17-jährige Deutsche vor der Dienststelle der Bundespolizei und äußerte sein Unmut über die vorherigen Maßnahmen gegenüber seinem Begleiter (21). Nachdem die Beamten ihm mehrfach die Maßnahmen transparent machten und er sich weiterhin uneinsichtig sowie aggressiv zeigte, wurde ihm ein Platzverweis erteilt, welchem er zunächst nachkam. Nach wenigen Metern kehrte der Gelsenkirchener jedoch um, lief auf einen der Uniformierten zu und griff diesem an die Weste. Daraufhin wurde der Tatverdächtige zu Boden gebracht und fixiert. Anschließend wurde er in den Gewahrsamsbereich des Reviers gebracht.

Vor Ort wurde seine Identität zweifelsfrei festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Jugendliche mit 1,28 Promille alkoholisiert war. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Jugendamt und nach Abschluss aller strafprozessualen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige aus der Bundespolizeidienststelle entlassen. Er wird sich nun wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

