Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Gewerbsmäßiger Ladendiebstahl

Offenburg (ots)

Beim augenscheinlich gewerbsmäßigen Ladendiebstahl wurde am Dienstag eine 18 Jahre alter Frau ertappt. Die Tatverdächtige soll gegen 11 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße mehrere Männerparfums im Wert von rund 500 Euro an sich genommen haben und vor dem Verlassen des Marktes durch eine Mitarbeiterin gestoppt worden sein. Wegen eines besonders schwerer Fall des Diebstahls sieht sie nun einem Ermittlungsverfahren entgegen.

/rs

