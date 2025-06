LPI-GTH: Diebstahl von Baustellengelände

Eisenach (ots) - Mehrere Graffiti sprühte ein bis dahin Unbekannter in der zurückliegenden Nacht in der Fabrikstraße sowie in der Katharinenstraße. Im Rahmen der Ermittlungen konnten die Beamten der Polizei Eisenach einen 19-Jährigen (deutsch) als möglichen Tatverdächtigen bekannt machen. Ein Verfahren gegen ihn wurde eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

