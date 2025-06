LPI-GTH: Leicht verletzt

Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Eine junge Frau entwendete am Mittwochnachmittag von einem Einzelhandelsgeschäft in der Karlstraße fünf Rücksäcke, welche vor dem Laden auf einem Aufsteller hingen. Anschließend flüchtete die Dame in Richtung Alexanderstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Eisenach unter der Tel.-Nr. 03691-2610 (Bezugnummer 0156802/2025) entgegen. (cm) Rückfragen bitte an: ...

