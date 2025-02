Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Fahrten unter Drogeneinfluss

Northeim (ots)

Northeim, Am Martinsgraben, Sonntag, 16.02.2025, 12.55 Uhr

Nörten-Hardenberg, Bundesstraße 446, Sonntag, 16.02.2025, 15.45 Uhr

NORTHEIM/NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) - Drogenvortests reagieren positiv auf THC.

Am Sonntag kontrollierte die Polizei Northeim zwei Fahrzeugführer, bei denen der Verdacht der Beeinflussung durch Drogenkonsum im Raum steht.

Die erste Kontrolle fand in der Straße "Am Martinsgraben" in Northeim statt. Bei der Kontrolle wirkte der 29-jährige Northeimer nervös. Zudem konnten neurologische Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen vorherigen Drogenkonsum schließen lassen können. Ihm wurden freiwillige Tests zur Überprüfung angeboten. Bei den Tests verhärtete sich der Verdacht, weshalb ihm ein freiwilliger Urintest angeboten wurde, welcher positiv auf THC reagierte.

Folge war die Untersagung der Weiterfahrt und das Einleiten einer Verkehrsordnungswidrigkeit.

Die zweite Kontrolle fand auf der B446 im Bereich Nörten-Hardenberg statt. Der 27-jährige Mann aus Nörten-Hardenberg war einem Beamten aus einer vorherigen Kontrolle bekannt, bei der ein Drogenkonsum nachgewiesen wurde. Der 27-Jährige gab ohne vorherige Nachfrage durch die Polizei an, dass sein letzter Konsum vor ca. einer Woche stattgefunden hat. Dem 27-Jährigen wurde ein freiwilliger Urintest angeboten, welche positiv auf THC reagierte. Der Mann gab danach an, dass er alle 3-4 Tage Marihuana konsumiere.

Folge war ebenfalls die Untersagung der Weiterfahrt und das Einleiten einer Verkehrsordnungswidrigkeit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell