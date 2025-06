Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung

Eisenach (ots)

Mehrere Graffiti sprühte ein bis dahin Unbekannter in der zurückliegenden Nacht in der Fabrikstraße sowie in der Katharinenstraße. Im Rahmen der Ermittlungen konnten die Beamten der Polizei Eisenach einen 19-Jährigen (deutsch) als möglichen Tatverdächtigen bekannt machen. Ein Verfahren gegen ihn wurde eingeleitet. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell