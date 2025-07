Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Illegale Abfallentsorgung

Lahr (ots)

Am Dienstagabend gegen 21:30 Uhr wurde der Polizei eine illegale Abfallentsorgung in der Kaiserstraße gemeldet. Vor Ort konnten ein 42-jähriger Mann sowie eine 41-jährige Frau angetroffen werden, welche mit einem Kinderwagen, in dem sich Hausmüll in Säcken befand, durch die Straßen gingen und den Abfall auf die Straße und ins Gras geworfen haben sollen. Die beiden erwarten nun Anzeigen wegen illegaler Abfallbeseitigung. /ra

