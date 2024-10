Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8, Gemarkung Sindelfingen: Unfall mit drei Fahrzeugen und zwei Verletzten

Ludwigsburg (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von etwa 37.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag gegen 7:00 Uhr auf der Bundesautobahn 8 zwischen dem Kreuz Stuttgart und dem Parkplatz Sommerhofen in Fahrtrichtung Karlsruhe ereignete. Ein 38-jähriger Lkw-Führer übersah mit seinem Gespann beim Fahrstreifenwechsel vermutlich einen auf dem rechten Fahrstreifen befindlichen Opel und touchierte diesen. Der Opel drehte sich dadurch um die eigene Achse und wurde auf den linken Fahrstreifen abgewiesen. Eine dort ordnungsgemäß fahrende 65-jährige Lenkerin eines Audi konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte ebenfalls mit dem Opel, wodurch dieser wieder nach rechts geschleudert wurde und schließlich auf dem Standstreifen zum Stehen kam. Sowohl der 49-jährige Opel-Lenker als auch die Führerin des Audi zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Zur Fahrbahnreinigung und Bergung der Fahrzeuge musste die Autobahn in Fahrtrichtung Karlsruhe für etwa 20 Minuten voll gesperrt werden. Es entstand dadurch ein Rückstau von etwa 8 km Länge.

