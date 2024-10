Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Einbrüche in ein Vereinsheim und in ein Bürogebäude

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Donnerstag (17.10.2024) 22:15 Uhr und Freitag (18.10.2024) 6:45 Uhr wurde in ein Vereinsheim in der Straße Schießmauer in Herrenberg eingebrochen. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich über ein Fenster Zugang zum Gebäudeinneren. Dort wurde eine weitere Türe gewaltsam aufgehebelt und die Räumlichkeiten wurden durchwühlt. Es konnte Bargeld im dreistelligen Bereich entwendet werden. Der Schaden beläuft sich Gesamt auf ca. 1000 EUR.

Zu einem weiteren Einbruch kam es zwischen Donnerstag (17.10.2024) 21:30 Uhr und Freitag (18.10.2024) 02:10 Uhr in einem Bürogebäude in der Horber Straße. Die bislang unbekannte Täterschaft hebelte eine Türe zu den Büroräumen auf und verschafften sich so Zugang zum Objekt. Die Räumlichkeiten wurden durchwühlt und der Tresor des Unternehmens wurde aus der Wand gerissen. Ein mittlerer vierstelliger Bargeldbetrag konnte dadurch entwendet werden.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Herrenberg unter der Telefonnummer 07032 2708 0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

