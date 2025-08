Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbrüche im Kreis Viersen - Kripo sucht Hinweise

Kreis Viersen (ots)

Im Kreis Viersen entdeckten am Wochenende drei Hausbesitzer Einbrüche in ihre Einfamilienhäuser. Der erste Einbruch ereignete sich zwischen dem 20. Juli, 0 Uhr, und dem 3. August, 19 Uhr, in der Straße Unterbruch in Willich. Hier drang mindestens eine unbekannte Person gewaltsam in das Haus ein. Ob etwas mitgenommen wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Außerdem wurde zwischen dem 21. Juli, 0 Uhr, und dem 1. August, 20 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Straße Hover Kull in Willich eingebrochen. Auch hier wurde gewaltsam eingedrungen, diverse Räume wurden durchwühlt und Schmuck sowie elektronische Geräte gestohlen. Der letzte Einbruch passierte zwischen dem 27. Juli, 1 Uhr, und dem 2. August, 11 Uhr, in der Straße Schirick in Viersen-Schirick. Auch hier verschaffte sich mindestens eine unbekannte Person gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus und durchwühlte es. Dabei wurde ein Laptop gestohlen. Können Sie Hinweise zu einem der Einbrüche geben? Dann melden Sie sich bitte beim KK2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (755)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell