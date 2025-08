POL-VIE: Wohnmobil gestohlen - Haben Sie Hinweise?

Nettetal (ots) - Am 05.04.2025 gegen 08:10 Uhr wurde eine 60-Jährige Frau aus Wachtendonk von einem unbekannten Tatverdächtigen überfallen. Die Frau parkte ihren Wagen auf dem Parkplatz in der Brigittenstraße in Nettetal-Kaldenkirchen. Als sie aus dem Auto ausstieg, stand ein unbekannter Tatverdächtiger mit einem Messer in der Hand an ihrer Fahrertür und forderte sie auf Englisch auf, ihm ihre Schlüssel zu geben. ...

