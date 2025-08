Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Öffentlichkeitsfahndung nach räuberischer Erpressung

Nettetal (ots)

Am 05.04.2025 gegen 08:10 Uhr wurde eine 60-Jährige Frau aus Wachtendonk von einem unbekannten Tatverdächtigen überfallen. Die Frau parkte ihren Wagen auf dem Parkplatz in der Brigittenstraße in Nettetal-Kaldenkirchen. Als sie aus dem Auto ausstieg, stand ein unbekannter Tatverdächtiger mit einem Messer in der Hand an ihrer Fahrertür und forderte sie auf Englisch auf, ihm ihre Schlüssel zu geben. Die Frau stieg aus und übergab dem Tatverdächtigen den Fahrzeugschlüssel. Anschließend verlangte er auch ihr Handy, das sie ihm ebenfalls übergab. Daraufhin flüchtete der Tatverdächtige mit dem Auto der Geschädigten. Bei dem Wagen handelt es sich um einen weißen Ford KA mit einem amtlichen Kennzeichen aus Kleve. Im Rahmen der Ermittlungen ist ein Phantombild des mutmaßlichen Täters erstellt worden, das Sie unter folgendem Link abrufen können: https://polizei.nrw/fahndung/176262 Sollte der Link nicht mehr funktionieren, können Sie davon ausgehen, dass die Fahndung sich erledigt hat. Bitte teilen Sie auf Ihren eigenen Kanälen auch stets nur den Link, denn nur dort ist sichergestellt, dass die Bilder nach Beendigung der Fahndung sofort gelöscht werden und nicht gegen Datenschutzbestimmungen verstoßen. Für Hinweise, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0 beim Kriminalkommissariat 2. /jk (756)

