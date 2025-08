Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Falsche Sparkassenmitarbeiter betrügen Seniorin und erbeuten Bargeld

Tönisvorst (ots)

Am Donnerstag hat ein unbekannter Mann eine Seniorin aus Tönisvorst angerufen und sich als Mitarbeiter der Sparkasse ausgegeben. Da vom Konto der 79-jährigen Frau verdächtige Überweisungen ins Ausland getätigt worden seien, solle sie ihre Bankkarte und die zugehörige PIN an seine Kollegin übergeben. Die Geschädigte glaubte dem Anrufer und kam der Aufforderung nach. Den Betrug bemerkte sie erst am nächsten Tag als bereits Geld von ihrem Konto abgehoben worden war. Die Polizei warnt immer wieder vor derartigen Betrugsmaschen. Die Betrüger geben sich häufig als Mitarbeiter von Wasserwerk, Polizei, Banken oder als Handwerker aus. Sie suchen Kontakt zu überwiegend lebensälteren Opfern, indem sie anrufen oder an der Tür klingeln. Mit erfundenen Geschichten werden die aufgesuchten Personen dazu gebracht, Schmuck, Bargeld oder eben Kontokarten zu übergeben. Häufig werden bis zur Übergabe ein Telefonat oder der persönliche Kontakt aufrecht erhalten um den Betroffenen keinen Kontakt zu Angehörigen oder der Polizei zu ermöglichen. Bitte begegnen sie unerwarteten Kontakten mit Vorsicht. Lassen sie keine fremden Menschen in ihre Wohnung, brechen sie verdächtige Telefonate ab und übergeben sie niemals Wertgegenstände oder sensible Informationen. Im Zweifel besprechen Sie das weitere Vorgehen bitte immer mit Angehörigen oder der Polizei. /cp (756)

