POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Automat aufgebrochen und Unfall unter Alkoholeinfluss

Aalen (ots)

Wallhausen: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr befuhr ein 29-jähriger Opel-Fahrer die B290 von Rot am See in Richtung Wallhausen. Hierbei kam er zunächst auf die Gegenfahrbahn und anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte er mit seinem Fahrzeug dann gegen zwei Bäume und kam zum Stillstand. Der 29-Jährige wurde durch den Crash leicht verletzt. Die eintreffenden Polizeibeamten stellten während der Unfallaufnahme fest, dass der 29-Jährige deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, weshalb bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2800 Euro.

Schwäbisch Hall: Automat aufgebrochen

Zwischen Dienstag dem 01.07.2025 und Dienstag dem 08.07.2025 öffneten Diebe gewaltsam einen aufgestellten Snackautomaten in der Geschwister-Scholl-Straße und entwendeten aus diesem sämtliche Süßigkeiten und Getränke. Der Wert der entwendeten Lebensmittel lässt sich noch nicht näher beziffern. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zu den bislang unbekannten Dieben.

