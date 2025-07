Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Vermisstensuche

Aalen (ots)

Neresheim: Vermisstensuche

Am Dienstagabend befand sich ein Polizeihubschrauber von 19:45 Uhr bis 21:10 Uhr im Bereich von Neresheim zur Suche nach einer 21-jährigen Frau aus dem Landkreis Heidenheim. Die Frau könnte sich infolge einer psychischen Ausnahmesituation in einer hilflosen Lage befinden und der letzte bekannte Aufenthaltsort war am Dienstag (08.07.2025) gegen 08:00 Uhr in Neresheim. Die Frau ist schlank, etwa 170 cm groß und hat kinnlange braune Haare mit Dauerwelle. Sie ist bekleidet mit einer roten / bunten Hose, mit einer lila-schwarzen Fleecejacke und hat grüne Sambaschuhe an. Personen, denen die Frau aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Ulm unter der Rufnummer 0731/1880 in Verbindung zu setzen.

