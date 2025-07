Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstähle aus Pkw und Farbschmierereien

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Pkw

Dienstagnacht gegen 02:50 Uhr öffnete ein Dieb einen im Eupenweg geparkten Toyota und entwendete aus diesem Bargeld im unteren zweistelligen Bereich. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Gaildorf: Farbschmierereien

Am Samstag zwischen 23:30 Uhr und 24 Uhr beschmierte ein Vandale Pflastersteine, sowie einen Pfosten und eine Hauswand mit einem Garagentor in der Bahnhofstraße mit grüner Farbe. Hierbei entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Hinweise nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Telefonnummer 07971 95090 entgegen.

Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Pkw

Am Dienstag zwischen 03:30 Uhr und 03:40 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zugang zu einem geparkten Pkw in der Straße In den Binsenäckern. Dort entwendete er Bargeld im unteren dreistelligen Bereich und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell