Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Pkw beschädigt, Unfallflucht und Betrunkener randaliert

Aalen (ots)

Ilshofen: Pkw beschädigt

Am Montagabend gegen 21 Uhr beschädigten vier Jugendliche einen geparkten Pkw in der Schützenstraße. Zunächst sprachen die Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren den 26-jährigen Besitzer im Fahrzeug an, während dieser im Fahrzeug sitzend wartete. Anschließend schlug einer der Jugendlichen mit seiner Faust gegen den Außenspiegel des Fahrzeugs und verursachte dabei Sachschaden in Höhe von etwa 350 Euro.

Langenburg: Unfallflucht

Zwischen Sonntagabend 19:20 Uhr und Montagnachmittag 16:50 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Friedenstraße geparkten Mazda und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Sulzbach-Laufen: Betrunkener Mann randaliert

Am Montagabend gegen 21:30 Uhr randalierte ein 50-jähriger Mann in der Walkmühle und beschädigte mehrere Fahrzeuge. Ebenfalls beleidigte der Alkoholisierte eine Frau und bedrohte diese. Im weiteren Verlauf warf er mit Gegenständen um sich und geriet in einen Streit mit einem 60-Jährigen Mann und dessen 30-jährigen Sohn. Die beiden Männer konnten den 50-Jährigen bis zum Eintreffen der Streife festhalten. Da dieser sich nicht beruhigen ließ und weiterhin aggressiv war, wurde er durch die Beamten in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell