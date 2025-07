Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Diebstahl, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Winnenden: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Am Mittwochvormittag (02.07.2025) ereignete sich in der Seegartenstraße ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 16-jähriger Fahrer einer Piaggio Ape kollidierte mit einem 38-jährigen Mercedes-Fahrer, der in den fließenden Verkehr einfahren wollte. Sowohl der 16-jährige Fahrer des Kleinkraftrades, als auch sein ebenfalls 16-jähriger Mitfahrer wurden beim Unfall leicht verletzt. Zur abschließenden Klärung des Unfallherganges sucht das Polizeirevier Winnenden Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und entsprechende Angaben machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 beim Polizeirevier Winnenden zu melden.

Winterbach: Bus bleibt in Unterführung stecken.

Ein 42-jähriger Busfahrer missachtete am Montag, gegen 08:00 Uhr das Durchfahrtsverbot für Fahrzeuge höher als 2,7 Meter in der Westergasse und blieb unter der Unterführung mit seinem Fahrzeug stecken. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Fellbach: Rollerkennzeichen gestohlen

Unbekannte Diebe entwendeten am Freitag, zwischen 16 Uhr und 19 Uhr das amtliche Kennzeichen WN-AR 107, welches an einem Roller "Piaggo Vespa" angebracht war. Die Vespa stand zum Zeitpunkt des Diebstahls auf einem Parkplatz in der Stuttgarter Straße.

Althütte/Kallenberg: Sachbeschädigung durch Graffiti

Unbekannte Täter besprühten in der Zeit von Donnerstag, 03.07. bis Freitag 04.07. eine Holzbank mit Fußballparolen und den Asphalt des Gemeindeverbindungsweges zwischen dem Spiel- und Grillplatz Kallenberg und Hahnenhof mit polizeifeindlichen Sprüchen. Die Schmierfinken verursachten einen Schaden von etwa 500 Euro. Der Polizeiposten Weissach führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07191 35260.

