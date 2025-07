Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Grill beschädigt - E-Scooter entwendet - Unfälle

Aalen (ots)

Göggingen: Unfall

Ein 84-Jähriger überquerte am Sonntag gegen 08:25 Uhr mit seinem Pedelec die K3260 zwischen Göggingen und Schechingen. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Audi, der von einem 27-Jährigen gelenkt wurde. Es kam zur Kollision, bei welcher der Radfahrer, der vorbildlich einen Helm trug, leicht verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.200 Euro.

Gmünd: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Donnerstagmorgen, 26.06.2025, und Samstagmorgen, 05.07.2025, einen Suzuki, der auf einem Kiesparkplatz in der Hauffstraße abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 zu melden.

Gschwend: Radlader umgekippt

Ein 78-Jähriger führte am Samstag zwischen 08:30 Uhr und 09:55 Uhr in der Straße Pfeiferhof Arbeiten mit seinem Radlader durch. Aus bislang ungeklärter Ursache kippte der Radlader alleinbeteiligt auf einem leicht abschüssigen Wiesengrundstück nach links auf die Seite um. Der Mann wurde verletzt in der Kabine eingeschlossen. Die Feuerwehr war zur Rettung mit 3 Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften vor Ort. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Ruppertshofen: Auf Baum geprallt

Am Freitag gegen 22:50 Uhr befuhr ein 46-jähriger Hyundai-Lenker die Birkenloher Straße in Fahrtrichtung Birkenlohe, als ein Reh die Fahrbahn überquerte. Der Pkw kollidierte mit dem Reh und kam dadurch ins Schleudern. Im weiteren Verlauf kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit einem Baum. Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Klinikum verbracht. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 25.000 Euro.

Aalen: Grill beschädigt

Am Sonntag zwischen 2 Uhr und 10 Uhr wurde in einem Stand in der Reichstädter Straße auf dem Stadtfest in Aalen ein Grillherd auf den Boden geworfen und dabei erheblich beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: E-Scooter entwendet

Ein E-Scooter der Marke Xiaomi mit dem Versicherungskennzeichen 590-WTO wurde im Zeitraum von Freitagnachmittag, 15:30 Uhr und Samstagabend, 22.10 Uhr, aus dem Fahrradparkhaus am Bahnhof in Aalen entwendet. Der Scooter war dort mit einem Schloss gesichert. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Rollers nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell