Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigungen - Verkehrsunfälle - Körperverletzungen - Brände

Aalen (ots)

Remshalden-Grunbach: Autos beschädigt - Zeugen gesucht

Am frühen Sonntagmorgen gegen 5:20 Uhr wurden an mindestens zwei Pkw in der Schillerstraße die Außenspiegel beschädigt. Zeugen sowie evtl. weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Korb: Auto zerkratzt

Zwischen Samstag, 23:45 Uhr und Sonntag, 10 Uhr wurde in der Waiblinger Straße ein geparkter Mazda auf der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf ungefähr 500 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Remshalden-Buoch: Bienenkästen beschädigt

Zwischen Donnerstag, 26.06.2025 und Sonntag, 06.07.2025 wurden mehrere Bienenkästen in der Straße Seewiesen beschädigt. Die Kästen wurden durch die unbekannten Täter von einem Podest den Abhang heruntergeworfen und hierdurch Sachschaden in Höhe von etwa 1800 Euro verursacht. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Gegen Baum geprallt

Ein 28-jähriger Audi-Fahrer befuhr in der Nacht auf Montag kurz nach Mitternacht die Kreisstraße 1849 von Leutenbach in Richtung Bittenfeld. Hierbei kam er zunächst nach rechts, anschließend nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Audi musste mit Totalschaden abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Winterbach: Radfahrerin bei Sturz schwer verletzt - Zeugen gesucht

Am Sonntagmorgen gegen 5:30 Uhr verständigte eine Zeugin die Rettungskräfte, nachdem sie auf der L1150 zwischen Engelberg und Winterbach eine schwer verletzte Frau entdeckt hatte. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass die 42 Jahre alte Frau mit ihrem Fahrrad von Engelberg in Richtung Winterbach fuhr und hierbei alleinbeteiligt zu Sturz kam. Dabei zog sich die Frau, die keinen Helm trug, schwere Verletzungen zu. Es ergaben sich Hinweise darauf, dass die Radfahrerin alkoholisiert war und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zeugen, die die Frau fahrenderweise gesehen haben oder sonstige Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 mit dem Polizeirevier Schorndorf in Verbindung zu setzen.

Schorndorf: Pkw contra Radfahrerin

Ein 55 Jahre alter Mercedes-Fahrer missachtete am Sonntag gegen 11:40 Uhr an der Kreuzung Friedrichstraße / Lange Straße die Vorfahrt einer 70-jährigen Radfahrerin und verursachte hierdurch eine Kollision. Die Radfahrerin stürzte nach dem Zusammenprall mit dem Pkw. Sie wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Backnang: Mit Stock geschlagen

Am Sonntag, gegen 13:10 Uhr gerieten in der Sulzbacher Straße zwei Männer im Alter von 45 und 55 Jahren in einen Streit. Dieser eskalierte und der 45-Jährige schlug mit einem Stock auf Kopf und Rücken des 55-Jährigen ein. Dieser erlitt leichte Verletzungen und musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Murrhardt: Flächenbrand

Am Samstagabend kam es gegen 19:35 Uhr zu einem Brand einer etwa 4x4 Meter großen Waldbodenfläche im Bereich des Harbachwegs. Die Feuerwehr war mit 4 Fahrzeugen und 22 Wehrleuten im Einsatz und konnte das Feuer löschen. Zur Brandursache ermittelt der Polizeiposten Murrhardt und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07192 5313.

Backnang: Körperverletzung mit Reizgas

Gegen 23:15 Uhr kam es am Samstag in der Sulzbacher Straße aus unklarer Ursache zu einem Streit einer kleineren Personengruppe, der sich zunehmend hochschaukelte. Dabei sprühte ein unbekannter Täter einem 17-Jährigen Reizgas ins Gesicht und flüchtete unerkannt. Der Geschädigte wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Das Polizeirevier Backnang führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07191 9090.

Fellbach: Brennender Verteilerkasten

Am Samstag, gegen 19:30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in die Stuttgarter Straße gerufen. Dort brannte ein Stromverteilerkasten im Erdgeschoss eines Hauses. Zu einem Übergreifen des Feuers auf das Gebäude kam es nicht. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit 5 Fahrzeugen und 40 Feuerwehrleuten vor Ort. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Fellbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro hinterließ ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Freitag in der Rosenstraße. In der Zeit zwischen 05:00 Uhr und 12:00 Uhr wurde ein dort geparkter Seat, vermutlich beim Vorbeifahren, beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Fellbach bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0711 57720 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell