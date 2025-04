Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: E-Scooter in Saale entsorgt

Jena (ots)

Eine in der Saale liegenden E-Scooter stellte am Montagnachmittag ein Zeuge im Bereich des Bahnhofs Paradies fest. Nachdem dieser geborgen werden konnte, war eine Zuordnung möglich. Das Gefährt gehört zu einer Firma, welche diese zu Verleihzwecken im Stadtgebiet postiert hatte. Unbekannte hatten den Scooter in die Saale geworfen und sich im Anschluss unerkannt entfernt.

