LPI-J: Heiße Herdplatte und Wasserkocher führen zu Einsatz von Polizei und Feuerwehr

PI Apolda (ots) - Am 18.04.2025, 13:45 Uhr kam es zum Unfall in Apolda, Christian-Zimmermann-Straße, Leutloffstraße. Der Fahrer ein Pkw Seat Altea befuhr die Leutloffstraße in Richtung Compterstraße. Die Fahrerin eines Pkw Hyundai befuhr die Christian-Zimmermann-Straße in Richtung Werner-Seelenbinder-Straße. An der Kreuzung zur Leutloffstraße beachtete sie die Vorfahrt nicht. Beim Unfall wurden keine Personen verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 8000,- ...

mehr