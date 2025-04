Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Passanten und Polizisten beleidigt

Jena (ots)

Montagabend teilten mehrere Zeugen mit, dass sie im Bereich der Geschwister-Scholl-Straße durch eine männliche Person beleidigt wurden. Auch bedrohte er insgesamt vier Personen verbal. Sein Verhalten führte der 66-Jährige auch mit Eintreffen der alarmierten Beamten fort. Diesen entgegnete er ebenso mit beleidigenden und bedrohlichen Aussagen. Auch bewarf er diese mit einem Kleiderbügel. In der weiteren Folge wurde der alkoholisierte Mann mit Handfesseln fixiert und in ein Krankenhaus gebracht. Während der gesamten Maßnahme änderte sich sein Verhalten nicht, im Gegenteil, er versuchte die Beamte fortwährend zu treten. Nach der erfolgten Blutentnahme verblieb der Mann in der medizinischen Einrichtung. Er muss sich wegen mehreren taten strafrechtlich verantworten.

